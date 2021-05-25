11:10
Фото: Zuma/ТАСС
С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что погранслужба страны уже получила распоряжение прекратить оформление пассажиров, следующих из Украины в Белоруссию и наоборот. Кроме того, самолетам украинских авиакомпаний будет запрещено летать в воздушном пространстве Белоруссии.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации", – пояснил политик и добавил, что решение направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.
24 мая президент страны Владимир Зеленский поручил правительству разработать решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. Соответствующая мера обсуждалась на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главами МИД и МВД Дмитрием Кулебой и Арсеном Аваковым и другими чиновниками.
Ранее подобные решения приняли и в других странах. Французские, австрийские, сингапурские, латвийские и финские авиакомпании временно приостановили полеты над территорией Белоруссии. В их числе Air France, Singapore Airlines, AirBaltic, Austrian Airlines, компании Lufthansa Group.
Между тем Великобритания и Франция временно закрыли свои воздушные пространства для белорусской авиакомпании "Белавиа".
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
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