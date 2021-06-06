Кравчук рассказал о самом эффективном президенте Украины

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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, кто был самым эффективным президентом Украины. Об этом он сообщил в эфире украинского "Пятого канала".

Кравчук заявил, что у страны еще не было эффективного президента. При этом он выразил мнение, что нынешний глава государства Владимир Зеленский станет таким.

"Он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему", – сказал Кравчук.

Бывший лидер Украины подчеркнул, что история рассудит сама, кто был самым эффективным украинским президентом. Он также выразил мнение, что если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то победил бы снова Зеленский.

Зеленский стал президентом по итогам выборов 21 апреля 2019 года. Во втором туре он набрал 73% голосов.

Ранее американское издание National Interest оценило шансы Украины в случае войны с Россией. В материале сообщалось, что у ВСУ отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону.