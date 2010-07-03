Эксперты прокомментировали задержание российского танкера

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В четверг, 25 июля, стало известно о задержании на Украине российского танкера Nika Spirit, ранее носившего название Neyma. Утром 26 июля сообщалось, что экипаж судна благополучно прилетел в Москву. В беседе с ИА "НСН" эксперты прокомментировали инцидент.

Первый президент Украины Леонид Кравчук отметил, что в нынешних обстоятельствах ни украинской, ни российской стороне не выгодно обострять двусторонние отношения, а следует "искать пути к миру, потому что иначе это дорога в тупик".

Вместе с тем заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что операция Службы безопасности Украины является преступлением, так что Москва оставляет за собой право "действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным". Швыткин добавил, что чувствуется явное противоречие между заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости выстраивать диалог с РФ и данным инцидентом.

Танкер задержали в порту Измаил Одесской области, на судне прошли обыски. Как заявила украинская сторона, задержание связано с тем, что в ноябре 2018 года танкер якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. В МИД России сообщили, что ожидают официальных заявлений украинских властей в связи с задержанием российского танкера.

На ситуацию вокруг задержания российских моряков отреагировали в ООН. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак попросил стороны избегать эскалации конфликта в районе Черного моря.