Эксперт оценил слова посла Украины о "хорватском сценарии" в Донбассе

11:13
11:13
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Фото: ТАСС/Anatolii Stepanov/Zuma
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил "освобождать" регионы Донбасса при помощи "хорватского сценария", то есть через ввод на территорию ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Комментируя высказывание Левченко, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что у Киева нет возможности для осуществления подобного варианта. Слова Безпалько приводит RT.
"Хорватский сценарий – это не столько использование иностранных воинских частей и формирований, сколько просто военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона", – подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что украинские власти всячески препятствуют исполнению минских соглашений, так как для Киева конфликт в Донбассе – это товар, который можно продать.
21 июля стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск Луганской народной республики. В результате погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок, и были доставлены в больницу. Луганскинформцентр писал, что Первомайск был обесточен, а обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
При этом в ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске. Одобренные 17 июля договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. Оно было сорвано в первую же ночь со стороны ВСУ.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел полную блокаду региона.
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