Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и в осуществлении реформ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
"Трамп также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", – сообщила пресс-служба Зеленского.
Трамп выразил уверенность, что обновленная власть на Украине позволит улучшить имидж страны на международной арене и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие США и Украины.
Также уточняется, что Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в усилении давления санкций на Россию. Президенты договорились в дальнейшем обсудить практические вопросы взаимодействия Украины и США.
Зеленский планирует приехать в США, добавила его пресс-служба.
11 июля Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Президенты условились продолжать контакты в "нормандском формате".
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