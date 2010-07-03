Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины и в осуществлении реформ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Трамп также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", – сообщила пресс-служба Зеленского.

Трамп выразил уверенность, что обновленная власть на Украине позволит улучшить имидж страны на международной арене и завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие США и Украины.

Также уточняется, что Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в усилении давления санкций на Россию. Президенты договорились в дальнейшем обсудить практические вопросы взаимодействия Украины и США.

Зеленский планирует приехать в США, добавила его пресс-служба.

11 июля Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые провели телефонный разговор. Президенты условились продолжать контакты в "нормандском формате".

