Рябков допустил военно-технический ответ РФ на действия США после атаки на Севастополь

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Российская сторона не исключает военно-технического ответа на действия США, которые последовали за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю", – цитируют его РИА Новости.

Таким образом замминистра ответил на вопрос журналистов о том, может ли Москва включить меры военно-технического характера в возможный ответ страны на удар по Севастополю.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Севастополю днем в воскресенье, 23 июня. В результате атаки ранения получили 153 человека, еще четверо погибли.

В соответствии с последними данными, 77 пострадавших в результате украинской атаки на город остаются в больницах. При этом 22 пациента были перевезены для дальнейшего лечения в Москву. В числе тех, кому была необходима помощь столичных медиков, оказались 12 детей. Врачи оценивают состояние четверых из них как тяжелое.

Официальный представитель Пентагона в свою очередь заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины. Он рассказал, что, по оценкам оборонного ведомства США, запущенная ВСУ ракета направлялась к военной цели на территории Крыма, но была перехвачена российскими военными, что привело к падению осколков на пляж.