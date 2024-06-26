Украина объявила в международный розыск арестованного в РФ генерал-майора Попова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Украинская сторона объявила в международный розыск экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в РФ по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом в разговоре с ТАСС заявил адвокат офицера Сергей Буйновский.

По словам Буйновского, украинское следствие предъявило Попову обвинение "в ведении агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". В связи с этим защита генерал-майора попросила СК России привлечь к уголовной ответственности сотрудников СБУ и Харьковской областной прокуратуры за незаконное привлечение к уголовной ответственности российского офицера. По словам Буйновского, соответствующее заявление уже направлено в адрес главы СК Александра Бастрыкина.

Более того, сторона защиты генерал-майора попросила Следственный комитет провести проверку на предмет совершения госизмены со стороны россиян, а также шпионажа со стороны сотрудников СБУ, в распоряжении которых оказались "российские документы с грифом "секретно".

Также адвокат рассказал агентству о самочувствии своего подзащитного, которого посетил на днях в СИЗО.

"У него все хорошо: жив, здоров", – сказал Буйновский.

Попова арестовали 21 мая. Он будет оставаться под стражей в течение двух месяцев. Свою вину он не признал.

По данным следствия, офицер связан с хищением свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, которое произошло в прошлом году. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупала их для оказания гуманитарной помощи. Стоимость материалов превысила 130 миллионов рублей. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Также Буйновский отметил, что УПК России позволяет приостановить расследование дела генерал-майора в случае его отправки на СВО. Он считает, что для реализации этого непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие.