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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о решении США и Украины, согласно которому Вашингтон выделит Киеву четыре миллиона долларов на строительство складов для боеприпасов.

По словам Цекова, он не удивлен. "На сегодняшний день эти боеприпасы направлены не на защиту государства, а на войну с частью его населения. Эта американская благотворительность с очень нехорошим привкусом призвана заставить власть Украины вступать в конфликт с собственным народом", – цитирует его RT.

Член комитета Совфеда считает, что, если США действительно озабочены ситуацией на Украине, им следует прекратить любую военную помощь. Кроме того, он полагает, что эти деньги могут быть "разворованы". По мнению Цекова, это "характерно для Украины".

США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обычных видов вооружения. По нему Киеву в течение двух лет должны будут выделить деньги на шесть складов для боеприпасов.

13 июня Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Украины в международной базе с "Kiev" на "Kyiv". В американском совете одобрили инициативу посла Украины в США Валерия Чалого.

Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди полагает, что это никак не улучшит жизнь людей. Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из кризиса, власти решают вопросы, которые на это не влияют, подчеркнула она.