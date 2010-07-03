В Совфеде оценили решение США переименовать Киев

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В Совете Федерации считают, что переименование Киева в международной базе никак не отразится на улучшении жизни людей. Такое заявление сделала член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди. Она прокомментировала эту новость в разговоре с RT.

"Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей. Уверена, что изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны", – заявила Ковитиди.

Ранее Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Официальное название столицы Украины в международной базе будет изменено с Kiev на Kyiv.

