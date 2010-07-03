В США решили изменить правило написания Киева в международной базе

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Совет США по географическим названиям изменил написание столицы Украины в международной базе, информирует пресс-служба посольства Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что в американском совете поддержали инициативу посла Украины в США Валерия Чалого. Решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе принято единогласно. Ожидается, что изменения будут внесены 17 июня.

В украинском посольстве подчеркнули важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.

Ранее правительство Украины утвердило изменения в правилах написания русских фамилий. В частности, как говорится в разделе "Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями", русские антропонимы с окончанием -ой на Украине будут писать через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Например, фамилии "Донской" и "Трубецкой" обяжут писать как "Донський" и "Трубецький". Исключением стала только фамилия "Толстой".

В середине мая Петр Порошенко подписал закон о госязыке. Он предусматривает использование только украинского языка в органах власти, школах, больницах и сфере обслуживания.

