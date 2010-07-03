В посольстве США предупредили о росте преступности на Украине

В посольстве США в Киеве заявили о росте преступности на Украине. Об этом сообщает RT.
В сообщении говорится, что в последнее время поступали жалобы от туристов, что при употреблении напитка они теряли над собой контроль, чувствовали недомогание или теряли сознание, а после чего были ограблены.
"Возможно, злоумышленник устанавливает первоначальный контакт с жертвами, выдавая себя за туриста, нуждающегося в помощи", – отметили в посольстве.
В связи с этим в посольстве США рекомендуют тщательнее следить за заказанными напитками, не демонстрировать окружающим свое финансовое положение и быть максимально бдительным во время посещения банков и при использовании банкоматов.
В январе нынешнего года генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на руках у жителей страны находится около пяти миллионов единиц техники нелегального оружия.
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