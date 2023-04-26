Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москве придется принять ответные меры в случае отказа Финляндии от урегулирования ситуации с недвижимостью в стране, которые находятся в пользовании Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ.

В ведомстве заявили, что никаких разъяснений от Финляндии по данному вопросу еще не поступало. Там также удивились, что финским приставам потребовалось столько времени на проверку информации о собственнике земельного участка и здания РЦНК.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассматривают действия приставов как очередной антироссийский выпад финских властей.

18 апреля Финляндия наложила арест на здание и на участок земли площадью в 3,3 тысячи квадратных метров, которые принадлежали РЦНК. Решение было вынесено в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел республики, заявляли приставы.

После произошедшего МИД Финляндии получил от России ноту с требованием разъяснить действия в отношении РЦНК, который обладает иммунитетом как госсобственность.

Тогда Хельсинки сняли арест с земли и здания РЦНК. По заявлению главы одного из отделов Управления по взысканию долгов Аки Виртанен активы вернули на основании юридического решения о праве собственности.

Однако на данный момент все еще остаются под арестом в связи с санкциями ЕС семь квартир в центре Хельсинки, принадлежащих РФ. Площадь квартир варьируется от 36 до 175 квадратных метров, их общая стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.