Антонов обвинил США в стремлении затянуть спецоперацию на Украине

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США любыми способами стремятся затянуть проводимую РФ специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, пытаясь нанести России максимальный ущерб, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что Белый дом просит у Конгресса средства на оказание дополнительной военной помощи Киеву, хотя ее объем с момента прихода к власти нынешней администрации превысил 4 миллиарда долларов.

Он добавил, что правящие круги Соединенных Штатов используют образ России как угрозы и ситуацию на Украине для отвлечения избирателей от собственных провалов в государственном управлении и внутренних проблем в США.

Антонов также указал, что действия Запада приводят к мысли, что конфликт на Украине был спровоцирован умышленно, а страну используют в качестве военного тарана против России,

"Россию не получится поставить на колени. Иллюзорные западные проекты остались в прошлом. Пора бы понять это и уважать российские национальные интересы", – приводится его комментарий в телеграм-канале диппредставительства.

Ранее в российском диппредставительстве отметили, что некоторые американские средства массовой информации начали доносить более или менее объективную точку зрения относительно событий на Украине. При этом риторика большинства СМИ США остается откровенно антироссийской.

24 февраля Антонов заявил, что работа российского посольства заблокирована Вашингтоном. По словам дипломата, от американской стороны также поступают телефонные и письменные угрозы, была зафиксирована попытка блокирования выезда из здания диппредставительства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

