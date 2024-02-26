В Германии заявили о заинтересованности в расследовании подрыва "Северных потоков"

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Представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман сказала, что немецкие власти до сих пор заинтересованы в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

Хофман уточнила, что расследованием на территории Германии занимается Генпрокуратура, принимающая решения о дальнейших шагах.

Диверсия на "Северных потоках" произошла в сентябре 2022 года. После подрыва обнаружили четыре утечки. В связи со случившимся поставки газа по трубопроводам приостановили.

7 февраля 2024 года шведская прокуратура завершила расследование терактов, объяснив это тем, что инцидент не был направлен против интересов Стокгольма. А 26 февраля полиция Дании также прекратила расследовать теракты. По данным правоохранителей, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела из-за ЧП на газопроводах.

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что прекращение Данией расследования диверсий на "Северных потоках" вызвало изумление. Также он назвал ситуацию близкой к абсурдной и добавил, что Россия продолжит наблюдать за расследованиями и использовать свои возможности для получения информации.

Помимо этого, посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что датское уголовное расследование не могло быть объективным и беспристрастным, поскольку изначально власти страны были негативно настроены к проекту по прокладке "Северных потоков".

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