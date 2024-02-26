Верховный суд РФ признал законным отказ по одному из исков Надеждина

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Апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который оспаривал форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборах президента, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд оставил жалобу политика без удовлетворения.

Надеждин оспаривал нормы Центризбиркома, согласно которым списки сборщиков подписей заверяет нотариус определенного региона, поэтому они не могут собирать их в другом субъекте страны. Из-за этой нормы комиссия отсеяла подписи жителей других регионов, поданные за Надеждина в московский штаб.

8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации на президентские выборы. Причиной стал большой процент брака в собранных им подписях.

После решения ЦИК член партии "Гражданская инициатива" подал два иска в Верховный суд РФ, однако они были отклонены. 21 февраля инстанция признала законным решение об отказе Надеждину в регистрации на выборы.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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