Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с РФ

Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщает РИА Новости.

По словам депутата Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, формат заседания полностью закрытый. Других подробностей встречи он не раскрыл.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. Согласно документу, они могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов.

Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет. Все риски, связанные с тарифным регулированием, берет на себя "Нафтогаз".

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее отмечал, что соглашение между Россией и Украиной открывает возможности для достижения и других важных договоренностей. Вице-премьер призвал расширить "форточку возможностей" для конструктивного решения всех возникающих проблем. В Минэнерго РФ также положительно оценили ход переговоров.

Вице-премьер обратил внимание, что договоренности были достигнуты благодаря конструктивной роли Киева. Он упомянул помощника президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Козак рассказал, что Россия и Украина в 2024 году могут вернуться к вопросу о продлении договора на транзит российского газа в Европу на 10 лет. "Если у нас эта схема будет работать и больше не будет претензий, скандалов, и все стороны будут исправно выполнять свои обязательства, то почему бы и нет", – резюмировал он.