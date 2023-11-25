Врачи рассказали о состоянии освобожденных израильских заложников – СМИ

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Физическое состояние большинства из 13 израильских заложников, которых освободили в секторе Газа, оценивается как хорошее. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По ее информации, 8 заложников доставили в детский медцентр "Шнайдер". Врачи провели осмотр людей и уточнили, что они находятся в хорошем состоянии.

Еще пять освобожденных заложников, которые являются пожилыми женщинами, направили в медицинский центр "Вольфсон". Там указали, что некоторые из них были истощены.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу