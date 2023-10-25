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25 октября, 14:15

Политика

Аэропорт Алеппо был выведен из строя после израильской атаки – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Ohad Zwigenberg

Аэропорт Алеппо, расположенный в центре Сирии, снова был атакован Израилем. В связи с этим воздушная гавань выведена из строя. Об этом рассказал телеканал Al Mayadeen.

По информации источника, жертв из-за нанесения Израилем удара по аэропорту не обнаружено. В Дамаске эти сведения пока не комментировали.

22 октября аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после израильской атаки. В результате обстрелов были повреждены взлетно-посадочные полосы аэропортов. Министерство транспорта Сирии приняло решение переправить воздушные рейсы сирийских аэропортов в международный аэропорт Латакии.

Позднее появилась информация о двух погибших в результате израильской атаки по аэропорту Дамаска.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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