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Число погибших в результате удара Израиля по аэропорту Дамаска выросло до двух человек. О жертвах сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление гражданской авиации Сирии.

В ведомстве уточнили, что погибли двое рабочих воздушной гавани.

22 октября аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после израильской атаки. В результате обстрелов были повреждены взлетно-посадочные полосы аэропортов.

Изначально сообщалось об одном погибшем.

Министерство транспорта Сирии приняло решение переправить воздушные рейсы сирийских аэропортов в международный аэропорт Латакии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.



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