Израиль нанес удары по военной инфраструктуре сирийской армии

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Израильские истребители нанесли удары по объектам военной инфраструктуры и минометным установкам армии Сирии. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что удары были нанесены в ответ на ракетные запуски по территории Израиля 24 октября.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Израиля уничтожили туннель в секторе Газа, по которому в страну проникали радикалы группировки ХАМАС.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, после того, как сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны сектора Газа погибли свыше 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи погибших и еще 5,4 тысячи пострадавших.

Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа