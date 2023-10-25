Армия Израиля уничтожила туннель в Газе, по которому в страну проникали радикалы

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Военно-морские силы армии Израиля обнаружили боевиков группировки ХАМАС, которые вышли из туннеля на побережье сектора Газа и пытались проникнуть на израильскую территорию по морю в районе Зикима. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по боевикам палестинской группировки и пресекли их попытку проникновения, после чего израильские истребители ударили по обнаруженному туннелю и складу оружия, который использовался ХАМАС в секторе Газа.

"В настоящее время нет непосредственной угрозы нового проникновения", – добавили в армии Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль обстрелял город Хан-Юнис на юге сектора Газа. По информации МВД Палестины, в результате обстрела погибли 36 человек, еще десятки человек получили ранения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Среди жертв палестино-израильского конфликта также числятся 19 россиян.

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