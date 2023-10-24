Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в Газе

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Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в рамках телефонных переговоров ситуацию на Ближнем Востоке. Оба президента придерживаются мнения, что удары по жилым кварталам неприемлемы. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Выражена глубокая озабоченность ростом числа жертв среди мирных граждан и катастрофическим ухудшением гуманитарной обстановки в секторе Газа, акцентирована неприемлемость нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам", – говорится в публикации.

Главы двух государств пришли к тому, что их позиции в отношении палестино-израильского конфликта практически совпадают. Путин и Эрдоган уверены, что мир может быть достигнут только путем создания независимого палестинского государства.

Лидеры РФ и Турции обсудили усилия Москвы по линии Совбеза ООН, а также аналогичные шаги Анкары, направленные на прекращение огня и создание условий для гуманитарной помощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

21 октября Эрдоган обсудил с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Он также подчеркнул, что решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Турция, как указал президент, продолжит борьбу на международном уровне за устойчивый мир в регионе.



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