Израиль заявил, что операцию в Газе оттягивают тактические и стратегические факторы – СМИ

Фото: 123RF/coffe72

Начало наземной операции в секторе Газа откладывается под влиянием тактических и стратегических факторов, сообщил глава Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

По его словам, это время позволяет вооруженным силам лучше подготовиться. К проведению операции все готово, и сейчас ожидается решение на политическом уровне, подчеркнул Халеви.

"Армия обороны Израиля готова к наземным маневрам, мы примем решение с политическими эшелонами относительно формы и времени следующего этапа", – приводит его слова Times of Israel.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.



Новости мира: Израиль вновь нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа