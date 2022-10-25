Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области

Фото: twitter.com/MatthiasDeiss

Лидер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на час оказался в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области, рассказал журналист немецкой телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс, пояснив, что причиной случившегося стало объявление воздушной тревоги.

"Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище", – говорится в публикации журналиста на странице в Twitter.

По словам сотрудника СМИ, в бомбоубежище президент ФРГ пообщался с жителями и мэром населенного пункта.

Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом 25 октября. Данная поездка на Украину является для него первой с начала спецоперации РФ.

Позднее стало известно, что там политику подарили букет ирисов, намекнув на системы ПВО IRIS-T, которые Киев просит у Берлина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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