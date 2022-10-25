Президент ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину

Фото: kremlin.ru

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел на Украину с необъявленным визитом. Об этом агентству France-Presse сообщил его представитель.

"Я жду встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве", – цитирует политика его представитель.

По его словам, данная поездка Штайнмайера на Украину является первой с начала спецоперации РФ.

До этого сообщалось, что президент ФРГ не приедет в Киев по соображениям безопасности. Как отмечала газета Bild, визит Штайнмайера на Украину планировался в течение нескольких недель, однако в результате канцелярия главы ФРГ сообщила, что поездка не состоится. В украинской столице такое решение вызвало раздражение.



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