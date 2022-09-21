Немецкие депутаты отказались от планов посетить Донбасс – СМИ

Фото: depositphotos/travelwitness

Депутаты от партии "Альтернатива для Германии", которые ранее анонсировали свою поездку в Донбасс и Россию, отказались от этих планов. Об этом со ссылкой на немецкого парламентария Кристиана Блекса сообщает ZDF.

По информации телеканала, решение законодателей посетить Донбасс вызвало критику со стороны представителей руководства АдГ, которые назвали поездку не самой лучшей идеей. В свою очередь, премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что визит немецких депутатов в Донбасс станет глубоким актом несолидарности.

Ранее сообщалось, что депутаты Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд заявили о планах посетить Россию и восточную часть Украины, чтобы составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе.

По словам депутатов, парламентская группа "Альтернатива для Германии" провела в Саксонии-Анхальт репрезентативный опрос, который показал, что более 30% всех жителей этой федеральной земли уверены в том, что немецкие СМИ необъективно освещают конфликт на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

