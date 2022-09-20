Немецкие депутаты намерены посетить Россию и восточную часть Украины для оценки ситуации

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Депутаты от фракции "Альтернатива для Германии" планируют совершить визит в Россию и восточную Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в состав группы войдут два парламентария ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд. По словам депутатов, они хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе.
Они отметили, что репрезентативный опрос парламентской группы "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт показал, что более 30% всех жителей этой федеральной земли уверены в том, что немецкие СМИ необъективно освещают конфликт на Украине.
Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал немедленно снять санкции ЕС против России. По его словам, они вредят немецкой экономике, поскольку от ограничений больше всего пострадали восточногерманские предприятия, которые активно взаимодействовали с россиянами.
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