Немецкая партия призвала к выходу из Евросоюза

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Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза.

На съезде в Дрездене так называемый Dexit поддержали 550 представителей АдГ, пишет газета Die Zeit.

Основным предвыборным решением съезда была заявлена "необходимость создания нового европейского экономического сообщества, которое будет преследовать общие интересы".

Отмечается, что сопредседатель партии Йорг Мойтен при этом высказался против Dexit, а само решение съезда уже подвергли критике в бундестаге.



В частности, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф в Twitter обвинил АдГ в "тупом национализме".

Ранее аналитик Saxo Bank Кристофер Дембик заявил, что еще одним государством после Великобритании, которое попробует покинуть Евросоюз, могут стать Нидерланды.