Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

02:38

Немецкая партия призвала к выходу из Евросоюза

за рубежом политика

Фото: AP/Markus Schreiber

Большинство делегатов правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" призвали к выходу ФРГ из Евросоюза.

На съезде в Дрездене так называемый Dexit поддержали 550 представителей АдГ, пишет газета Die Zeit.

Основным предвыборным решением съезда была заявлена "необходимость создания нового европейского экономического сообщества, которое будет преследовать общие интересы".

Отмечается, что сопредседатель партии Йорг Мойтен при этом высказался против Dexit, а само решение съезда уже подвергли критике в бундестаге.

В частности, депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Александр Ламбсдорфф в Twitter обвинил АдГ в "тупом национализме".

Ранее аналитик Saxo Bank Кристофер Дембик заявил, что еще одним государством после Великобритании, которое попробует покинуть Евросоюз, могут стать Нидерланды.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать