Эксперт предрек Нидерландам выход из Евросоюза

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Нидерланды могут стать еще одной страной после Великобритании, которая попробует покинуть Евросоюз. Такое мнение в разговоре с изданием "Газета.ру" высказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
Он указал, что на минувшем саммите Евросоюза, где был принят бюджет, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил недовольство финансовой и миграционной политикой ЕС.
В частности, он заявил, что семилетнии объем бюджета (более триллиона евро) является затратным, а план по возрождению экономики поощряет иждивенчество среди стран, которые не являются донорами, включая Испанию, Италию и Португалию.
"И даже, хотя это и выглядит неправдоподобно, но этот саммит подтолкнет Нидерланды к выходу из ЕС", – заключил Дембик. Он добавил, что покинуть ЕС также могут попытаться другие евроскептики – Швеция, Австрия, Дания и Финляндия.
В то же время доцент РАНХиГС Кира Сазонова считает, что плюсы евроинтеграции пока перевешивают минусы. По ее мнению, в сегодняшнем формате Евросоюз – это проект, в большей степени, геополитический, чем экономический.
"Именно поэтому поляризация между бедными и богатыми странами – участницами не мешает функционированию ЕС, как института", – сказала Сазонова.
Великобритания перестала быть членом Европейского союза 1 февраля. До 31 декабря Евросоюз и Соединенное Королевство должны согласовать все условия будущего взаимодействия, включая соглашение о свободной торговле.
Впервые после начала пандемии коронавируса саммит ЕС пройдет в очном формате
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