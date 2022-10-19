Президент ФРГ отменил предстоящий визит в Киев по соображениям безопасности – СМИ

Фото: kremlin.ru

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не приедет в Киев по соображениям безопасности, пишет газета Bild.

По данным источника, его визит на Украину планировался в течение нескольких недель, однако канцелярия главы ФРГ сообщила, что поездка не состоится.

В украинской столице такое решение вызвало раздражение.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице прямо сейчас", – говорится в сообщении члена правительства Украины.

До этого Штайнмайер планировал посетить Украину в апреле текущего года. Он собирался прибыть в Киев вместе с другими европейскими лидерами. Однако позднее там расценили его визит как нежелательный.

Такая позиция, как уточняли источники, близкие к украинским властям, связана с недовольством Киева ролью германского политика в выстраивании отношений с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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