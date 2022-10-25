На Украине президенту ФРГ Штайнмайеру подарили букет ирисов с явным намеком

Фото: телеграм-канал "Укрзалізниця"

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, приехавшему с визитом на Украину, подарили букет ирисов, намекнув на системы ПВО IRIS-T, которые Киев просит у Берлина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских железных дорог.

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда не случайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь", – говорится в сообщении пресс-службы.

Берлин обещал Киеву четыре комплекса IRIS-T SLM. О передаче первого из четырех комплексов стало известно 11 октября. Отмечалось, что передачу комплекса ПВО организовали недалеко от польско-украинской границы.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву. Отмечалось, что политик уделил особое внимание средствам противовоздушной обороны.

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