Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесен в Госдуму

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Законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри внесен в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России".

Как говорится в сообщении, проект относит к деструктивному контенту продукцию, которая пропагандирует отказ от деторождения и формирует негативное отношение к семье и детям.

Депутат ГД Эльвира Аиткулова отметила, что предложенные санкции в отношении нарушителей закона аналогичны тем, что уже действуют.

"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц и до 5 миллионов рублей – для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смены пола", – сказала Аиткулова.

Согласно проекту, власти также могут запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. При этом пропаганда движения чайлдфри со стороны иностранных граждан будет грозить арестом и выдворением за пределы России.

23 сентября кабмин поддержал соответствующий законопроект с учетом всех замечаний. Его концепция направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите. В случае полного утверждения этой инициативы изменения будут внесены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в законопроекте главное – не допускать расплывчивости формулировок. Также нельзя допускать злоупотребления законами, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния, добавил представитель Кремля.