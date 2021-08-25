Лавров назвал саммит "Крымская платформа" спектаклем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал прошедший в Киеве саммит "Крымская платформа" спектаклем, который не имеет отношения к реальной политике. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотел бы сказать, что эти мероприятия типа "Крымской платформы", конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственное, идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с другими странами по любым вопросам, включая Украину.

Ранее глава МИД РФ заявил, что "Крымская платформа" является русофобской акцией, после которой на Украине будут поддерживать радикальные настроения.

До этого Лавров назвал саммит "Крымская платформа" шабашем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.

По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.

Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.