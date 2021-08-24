Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией

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Саммит "Крымская платформа", прошедший накануне в Киеве, является русофобской акцией, после которой на Украине будут поддерживать радикальные настроения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Также глава МИД РФ отметил, что в Москве озабочены дискриминационной политикой Киева в отношении русских, венгров и других народов, проживающих на Украине.

"Мы, конечно, коснулись ситуации на Украине. Конечно же, мы глубокого озабочены дискриминационной политикой киевских властей, которые ущемляют права русских, венгров, других народов, которые столетиями проживали на территории современной Украины", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По его словам, Россия и Венгрия разделяют общую позицию о необходимости выполнения Минских соглашений.

Ранее Лавров назвал саммит "Крымская платформа" шабашем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к украинскому саммиту "Крымская платформа". По его словам, он является антироссийским мероприятием.

По итогам саммита была принята итоговая декларация. Из документа следует, что участники саммита осуждают действия РФ в отношении Крыма и его населения.

Кроме того, "Крымская платформа" обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма и препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях.