Власти США успокаивали европейских коллег на фоне событий в РФ – СМИ

Фото: AP/The White House/Adam Schultz

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и прочие американские чиновники в субботу, 24 июня, звонили своим коллегам из Европы, чтобы успокоить их на фоне ситуации с вооруженным мятежом в РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Власти США во время телефонных переговоров призвали представителей европейских стран соблюдать нейтралитет. Кроме того, в Белом доме сделали вывод, что в данный момент украинские войска имеют беспрецедентную возможность для наступления.

Издание отмечает, что американская администрация пристально следила за ситуацией в России и провела несколько межведомственных совещаний, из-за чего многие планы, в частности, Байдена, были отложены на потом.

По мнению представителей Белого дома, события в РФ якобы могут дать Украине необходимую возможность переломить ход захлебывающегося контрнаступления. Однако есть и такие чиновники, которые не видят, как мятеж и его последствия смогут навредить российской стороне.

Администрация США еще не подготовила официальную оценку произошедшего.

Ситуация в РФ обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают территорию у штаба ЮВО