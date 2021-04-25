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Политика

09:00

МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

политика за рубежом

Фото: ТАСС/AP Photo/Darko Bandic

МИД Турции вызвал посла США в Анкаре после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным, заместитель министра иностранных дел Турции сказал послу США, что Анкара отвергает и считает неприемлемым заявление Байдена. Он подчеркнул, что такое признание не имеет под собой правовой основы.

В ведомстве отметили, что заявление американского президента подрывает отношения между США и Турцией.

Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. По его словам, нельзя допустить повторения случившегося. Президент подчеркнул, что американский народ чтит память всех погибших из-за геноцида армян.

Предшественники Байдена ранее не использовали в своих заявлениях слово "геноцид".

В США признали геноцид армян в Османской империи

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