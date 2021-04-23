Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян

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Американский лидер Джо Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Соответствующие данные были представлены в эфире телеканала Bloomberg.

Известно, что Байден сказал турецкому лидеру, что назовет "геноцидом" трагические события 1915 года.

Бывший американский лидер Дональд Трамп не употреблял слово "геноцид" в заявлениях относительно событий 1915 года, равно как и его предшественник Барак Обама.

Ранее Байден посчитал обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти Джорджа Флойда справедливым. Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего.