Байден признал геноцид армян в Османской империи

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Белого дома заявление главы государства.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 года, когда османские власти арестовали представителей армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по истреблению", – говорится в сообщении Байдена.

Президент США отметил, что многие выжившие во время геноцида армяне находили новые дома в том числе в США.

"Обладая силой и стойкостью, армянский народ выжил и восстановил свою общину. За прошедшие десятилетия армянские иммигранты обогащали Соединенные Штаты бесчисленным множеством способов, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столь многих их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю", – добавил президент.

По его словам, нельзя допустить повторения случившегося. Президент подчеркнул, что американский народ чтит память всех погибших из-за геноцида армян.

Позднее в МИД Турции, комментируя высказывание Байдена, заявили, что президенту США стоит исправить эту серьезную ошибку.

"Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку и поддержать усилия, направленные на установление практики мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами, вместо того чтобы служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду", – сказано в сообщении ведомства.

Как сообщает РИА Новости, предшественники Байдена ранее не использовали в своих заявлениях слово "геноцид".

Перед этим американский лидер в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века.

