Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века

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Президент США Джо Байден собирается официально признать факт геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным источников The Wall Street Journal в Белом доме, Байден может выступить с соответствующим заявлением в субботу, 24 апреля. Именно в эту дату в Армении ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида.

При этом отмечается, что администрация американского лидера пока не приняла окончательного решения по этому вопросу. По информации издания, выступление Байдена может оказаться формальным и не содержащим официального признания геноцида.

Бывший президент США Дональд Трамп не употреблял слово "геноцид" в заявлениях относительно событий 1915 года, ровно как и его предшественник Барак Обама.

Ранее Байден посчитал обвинительный вердикт коллегии присяжных по делу о смерти Джорджа Флойда справедливым. Такое мнение он высказал в ходе телефонного разговора с семьей погибшего.