МИД Армении отреагировало на признание президентом США Байденом геноцида армян

20:35
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В министерстве иностранных дел Армении поприветствовали признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы приветствуем послание президента Байдена по случаю годовщины геноцида армян, в котором президент США четко указывает на то, что массовые злодеяния, совершенные против армянского народа в начале XX века, – это геноцид", – сказано в заявлении МИД страны.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Байдена необходимым посланием международному сообществу.
"Признание геноцида армян Соединенными Штатами является столь необходимым посланием международному сообществу, которое подтверждает права человека и ценности в международных отношениях. Это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, терпимое международное общество", – отметил армянский премьер.
Он добавил, что данное признание служит неоценимой поддержкой для наследников жертв геноцида армян.
Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. По его словам, нельзя допустить повторения случившегося. Президент подчеркнул, что американский народ чтит память всех погибших из-за геноцида армян.
Предшественники Байдена ранее не использовали в своих заявлениях слово "геноцид".
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