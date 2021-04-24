МИД Армении отреагировало на признание президентом США Байденом геноцида армян

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В министерстве иностранных дел Армении поприветствовали признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приветствуем послание президента Байдена по случаю годовщины геноцида армян, в котором президент США четко указывает на то, что массовые злодеяния, совершенные против армянского народа в начале XX века, – это геноцид", – сказано в заявлении МИД страны.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал заявление Байдена необходимым посланием международному сообществу.

"Признание геноцида армян Соединенными Штатами является столь необходимым посланием международному сообществу, которое подтверждает права человека и ценности в международных отношениях. Это воодушевляющий и вдохновляющий пример для всех, кто хочет вместе построить справедливое, терпимое международное общество", – отметил армянский премьер.

Он добавил, что данное признание служит неоценимой поддержкой для наследников жертв геноцида армян.

Ранее президент США Джо Байден назвал массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи геноцидом. По его словам, нельзя допустить повторения случившегося. Президент подчеркнул, что американский народ чтит память всех погибших из-за геноцида армян.

Предшественники Байдена ранее не использовали в своих заявлениях слово "геноцид".

