США озадачены решением Нетаньяху не отправлять делегацию в Вашингтон

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Администрация президента США Джо Байдена озадачена решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не посылать в Вашингтон делегацию для обсуждения ситуации вокруг города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что решение США не блокировать резолюцию в Совбезе ООН о прекращении огня в секторе Газа не означает смены позиции Вашингтона.

"Оно соответствует всему, что мы говорили ранее, и нашим стремлениям. Мы сами определяем свою политику", – сказал он.

Кирби отметил, что в Вашингтоне "в некоторой степени озадачены" заявлением Нетаньяху о том, что делегация не поедет в США. Израиль пытается представить ситуацию, как будто между странами возникли разногласия, считает он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что нет необходимости представлять ситуацию таким образом, а подход США к конфликту Израиля и ХАМАС не изменился.

Вашингтон ранее не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан. При этом призыв к прекращению огня не предполагал обязательного освобождения заложников в секторе Газа.

Нетаньяху после этого принял решение не отправлять делегацию Израиля в США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия начала военную операцию "Железные мечи".