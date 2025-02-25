Премьер Польши Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сломал ногу, катаясь на горных лыжах. Об этом политик рассказал в соцсети Х.

"Это должны были быть выходные мечты. Я планировал их за полгода. Два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне сказали: "Покажи, дедушка, как ты катаешься". Ну я и показал", – поделился Туск.

Также премьер-министр Польши рассказал, что несколько дней ему придется ходить на костылях, однако при этом он не намерен уходить на больничный.

"Будьте внимательными на склоне, сезон еще продолжается. Разогревайтесь, хотя я знаю, что никто этого не любит. Проверяйте лыжи. Моя не отстегнулась, и это результат моей невнимательности", – посоветовал политик.

Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолета после приземления в аэропорту Дубая. После произошедшего Зардари отвезли в больницу, где ему наложили гипс.

До этого президент Польши Анджей Дуда остался без кончика среднего пальца на правой руке из-за ранения, которое он получил во время работ по дому.

