Президент Польши лишился части среднего пальца из-за несчастного случая

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Президент Польши Анджей Дуда остался без кончика среднего пальца на правой руке из-за ранения, которое он получил во время работ по дому. Об этом рассказал советник польского лидера Войчех Колярский в эфире радио RMF24.

Он уточнил, что Дуде сделали операцию. Сейчас, по словам Колярского, с президентом Польши все в порядке. Иных подробностей об инциденте он не сообщил.

Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолета после приземления в аэропорту Дубая. Инцидент произошел вечером 30 октября.

После произошедшего Зардари отвезли в больницу, где ему наложили гипс. Врачи рекомендовали пакистанскому лидеру соблюдать покой.

