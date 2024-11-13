13 ноября, 20:51Политика
Президент Польши лишился части среднего пальца из-за несчастного случая
Фото: AP Photo/Pamela Smith, File
Президент Польши Анджей Дуда остался без кончика среднего пальца на правой руке из-за ранения, которое он получил во время работ по дому. Об этом рассказал советник польского лидера Войчех Колярский в эфире радио RMF24.
Он уточнил, что Дуде сделали операцию. Сейчас, по словам Колярского, с президентом Польши все в порядке. Иных подробностей об инциденте он не сообщил.
Ранее президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолета после приземления в аэропорту Дубая. Инцидент произошел вечером 30 октября.
После произошедшего Зардари отвезли в больницу, где ему наложили гипс. Врачи рекомендовали пакистанскому лидеру соблюдать покой.