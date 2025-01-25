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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар назвали возмутительной и неприемлемой атаку Киева на "Турецкий поток", призвав руководство Евросоюза принять меры, чтобы защитить газопровод. Об этом венгерский министр сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кроме того, Сийярто считает недопустимым игнорирование Евросоюзом и иными международными организациями подобных нападений, которые угрожают энергетической безопасности Венгрии и иных стран Центральной Европы. Глава венгерского МИД напомнил, что "Турецкий поток" играет важную роль в обеспечении государства природным газом.

"Подача топлива по нему осуществляется непрерывно, но физические, политические и финансовые атаки на газопровод продолжаются", – отметил Сийярто.

Девять украинских БПЛА атаковали газовую компрессорную станцию 11 января. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все воздушные цели и не допустили жертв среди персонала станции. Повреждений на земле не было.

В ответ на нападение Вооруженные силы России 15 января ударили высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атаке, в частности, подверглось крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США "дают добро" на террористические атаки против энергетической инфраструктуры России, поскольку Штатам не нужны конкуренты, включая сферу энергетики.

