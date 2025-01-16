Захарова заявила, что атака против "Турецкого потока" совершена по наводке США

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Террористическая атака на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", была совершена по наводке США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обвинила Вашингтон и Киев в том, что они "работают в связке" и делают все, чтобы прекратить поставки российских энергоносителей в Европу, расчистив рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа (СПГ).

"Мы ожидаем, что все заинтересованные силы, которые имеют серьезное влияние на киевский режим, прежде всего Турция, примут максимальные усилия для упреждения подобных попыток грубейшего нарушения неприкосновенности гражданской инфраструктуры в будущем", – сказала Захарова в ходе брифинга.

Девять украинских БПЛА атаковали газовую компрессорную станцию 11 января. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все воздушные цели и не допустили жертв среди персонала станции. Повреждений на земле не было.

В ответ на нападение Вооруженные силы России 15 января ударили высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атаке, в частности, подверглось крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что США "дают добро" на террористические атаки против энергетической инфраструктуры России. Он объяснял это тем, что Штатам не нужны конкуренты, включая сферу энергетики.