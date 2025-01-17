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Российская сторона полагает, что атака на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае для повреждения трубопровода "Турецкий поток" была совершена по наводке США и Великобритании. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Не стоит забывать, что именно эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Выводы, что называется, очевидны", – цитирует дипломата ТАСС.

По мнению Небензи, Лондон и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы "подсадить" страны Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ (СПГ) из США.

Девять украинских БПЛА атаковали газовую компрессорную станцию 11 января. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили все воздушные цели и не допустили жертв среди персонала станции. Повреждений на земле не было.

В ответ на нападение Вооруженные силы России 15 января ударили высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Атаке, в частности, подверглось крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США "дают добро" на террористические атаки против энергетической инфраструктуры России, поскольку Штатам не нужны конкуренты, включая сферу энергетики.