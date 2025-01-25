БАПОР прекратит деятельность в Израиле

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Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) прекратить свою деятельность в Иерусалиме. Об этом заявил постпред Израиля в ООН Дэнни Данон, передает РИА Новости.

Данон подчеркнул, что БАПОР должен прекратить деятельность в Израиле и покинуть все помещения, где оно работает, не позже 30 января текущего года. Соответствующее письмо постпред направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

В начале ноября 2024 года Израиль осведомил председателя ГА ООН о прекращении сотрудничества с ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Тогда Данон заявлял, что БАПОР в секторе Газа находится на контроле ХАМАС. По словам постпреда, Израиль планирует сотрудничать с гуморганизациями, однако отказывается от взаимодействия с теми, кто "поощряет терроризм против Израиля".

В настоящее время в секторе Газа действует режим прекращения огня. Сделка между Израилем и ХАМАС включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

По данным тюремной службы еврейского государства, Израиль уже освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.

