Военное крыло ХАМАС подтвердило передачу заложников Красному Кресту – СМИ

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Военное крыло ХАМАС бригады Аль-Кассам подтвердило передачу заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает телеканал Al-Aqsa TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что передача заложников завершена.

Ранее стало известно об освобождении 12 таиландских и 13 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. По информации СМИ, первую группу граждан еврейского государства передали сотрудникам Красного Креста. Их на машинах отправили в сторону Египта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром текущего дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари заявил, что первую партию израильских пленных из 13 человек передадут 24 ноября около 16:00 по местному времени. В общей сложности стороны намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

Также израильский посол в РФ Александр Бен Цви сказал, что обмен заложниками по соглашению между Израилем и ХАМАС состоится по формуле "три палестинских заключенных в обмен на одного заложника".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям