Более 100 эвакуированных из Газы россиян доставят в аэропорт Домодедово

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит в столичный аэропорт Домодедово более 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что рейс станет восьмым по счету в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта. Очередная группа граждан колоннами автобусов направляется в аэропорт Каира.

В сообщении добавили, что людей на протяжении всего пути будут сопровождать спасатели и медики.

Ранее сообщалось, что на территории Газы остаются порядка 450 граждан России. При этом точное число россиян в анклаве сейчас назвать сложно.

К настоящему времени из Газы в Россию перевезли более 750 человек. Очередная группа с эвакуированными прибыла в Москву в ночь на 24 ноября. На борту самолета находились 103 россиянина.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром текущего дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово