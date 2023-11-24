24 ноября, 15:20Политика
Более 100 эвакуированных из Газы россиян доставят в аэропорт Домодедово
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Самолет Ил-76 МЧС РФ доставит в столичный аэропорт Домодедово более 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что рейс станет восьмым по счету в ходе гуманитарной миссии по эвакуации граждан РФ и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта. Очередная группа граждан колоннами автобусов направляется в аэропорт Каира.
В сообщении добавили, что людей на протяжении всего пути будут сопровождать спасатели и медики.
Ранее сообщалось, что на территории Газы остаются порядка 450 граждан России. При этом точное число россиян в анклаве сейчас назвать сложно.
К настоящему времени из Газы в Россию перевезли более 750 человек. Очередная группа с эвакуированными прибыла в Москву в ночь на 24 ноября. На борту самолета находились 103 россиянина.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром текущего дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.
Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово
Читайте также