В представительстве РФ заявили, что в секторе Газа остаются порядка 450 россиян

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Порядка 450 граждан России остаются на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь расположенного в городе Рамалла представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Порядка 450 россиян сейчас находятся на территории палестинского анклава", – цитирует ее ТАСС.

При этом точное число россиян в Газе сейчас назвать сложно. На консульском учете находятся около 1,2 тысячи граждан РФ, но некоторые из них еще не поставили на учет своих детей или тех, кому удалось покинуть регион, заявила Зарипова.

За помощью к России обратились порядка 900 ее граждан, находящихся в секторе Газа, сообщил ранее Владимир Путин. Он заявил, что эвакуация людей из Газы и помощь им – святая обязанность России.

К настоящему времени из палестинского анклава в Россию перевезли более 750 человек. Очередная группа с эвакуированными прибыла в Москву в ночь на 24 ноября. На борту самолета находились 103 россиянина.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром текущего дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.



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